Messi e Suárez fazem 4 gols, e Inter Miami atropela Orlando City na MLS

Lionel Messi e Luis Suárez reviveram hoje (2) os dias de glória do Barcelona. Com dois gols de cada, o Inter Miami goleou o Orlando City por 5 a 0, no Lockhart Stadium, pela segunda rodada da MLS. Taylor anotou o outro tento dos donos da casa.

Além dos dois gols, Suárez deu ainda duas assistências, uma delas para Messi. Também ídolo do Barça, Jordi Alba teve boa atuação e participou diretamente do outro gol do camisa 10.

O Inter Miami permaneceu na liderança da Conferência Leste da MLS com a vitória. A equipe segue sem perder no torneio e tem sete pontos conquistados. O Orlando City, que ainda não venceu na competição, ocupa a 12ª posição, com apenas um ponto ganho.

Ambas as equipes focam agora nas oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF. O Inter Miami encara o Nashville na quinta-feira, enquanto o Orlando City enfrenta o Tigres na terça.

O Inter Miami dominou do início ao fim. Logo aos três minutos, Suárez abriu o marcador. O atacante recebeu passe de Gressel, bateu de primeira no alto e anotou seu primeiro gol com a camisa dos donos da casa.

Inspirado, Suárez voltou a marcar sete minutos depois. Em mais uma jogada com Gressel, o ex-Grêmio recebeu na grande área e finalizou cruzado de pé esquerdo para ampliar o marcador.

Se o primeiro tempo foi todo de Suárez, a segunda etapa foi reservada para Lionel Messi. O melhor jogador do mundo marcou seu primeiro no jogo aos 11 minutos. O argentino aproveitou rebote de chute de Jordi Alba na trave e fez de peito o quarto gol do Inter Miami.

Messi ainda fez mais um, com passe de Suárez. Em rápido contra-ataque, o uruguaio cruzou na segunda trave para o argentino, que tocou de cabeça para anotar mais um na partida.

