Mário Gobbi diz que Adriano Imperador era 'laranja podre' no Corinthians

O ex-presidente do Corinthians Mário Gobbi revelou que a demissão de Adriano Imperador do Corinthians, em 2012, foi recebida com alívio pelo restante do elenco.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar na próxima segunda-feira (4), o ex-mandatário corintiano contou os bastidores da dispensa do ex-atacante.

"Como uma laranja podre pode conviver em um ambiente em que todos estavam focados para a Libertadores, treinando. Ele passava uma semana sem ir ao CT. Laranja podre! Onde ele jogou depois do Corinthians? Jogou no Athletico Paranaense ou só foi lá? [Já] era um ex-jogador", disparou Mário Gobbi.

"Ele foi demitido e foi um alívio. Começamos a ganhar a Libertadores ali. Foi um exemplo para todo mundo de um presidente que estava chegando. Todos falaram: 'Ele não é de brincadeira!'", completou.

Mário Gobbi disse ainda que alguns dirigentes ficaram receosos com a repercussão da demissão de Adriano, mas ressaltou que havia motivos de sobra para dispensar o ex-atacante.

"Levantei a vida do Adriano no Depto. de Futebol. Ele faltou a 66 sessões de fisioterapia. Diante disso - e de outras coisas que eu fiquei sabendo - liguei para o Roberto de Andrade [então diretor de futebol] e pedi para que o demitisse. No fim do dia, perguntei se tinha demitido. Ele disse que não, mas que tinham conversado e se acertado. Chamei o assessor de imprensa e pedi para soltar uma nota informando da demissão", disse Mário Gobbi.

