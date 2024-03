???????Léo Pereira enaltece momento no Flamengo e dedica o gol de falta a David Luiz

Léo Pereira vive um momento especial com o Flamengo. Neste sábado, ele entrou no intervalo, no lugar de Fabrício Bruno, e marcou um bonito gol de falta na vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

O Flamengo garantiu o título da Taça Guanabara - fase de classificação do Carioca - e vai ter vantagem na semifinal do Estadual. Léo Pereira destaca o momento dele e do time.

"Momento maravilhoso. Não só eu, como toda equipe, vem vivendo. A gente agradece muito a Deus por tudo que está acontecendo dentro de campo, fora também. Então, a gente sai muito feliz da partida de hoje. Pude ser feliz em uma área que estou aprimorando aos poucos. A gente sabe que não é fácil fazer gol de falta, mas eu venho treinando intensamente para que saísse e hoje saiu, fui feliz. Essa festa aí, esse resultado, esse título é para a Nação. Eles merecem", declarou Léo Pereira.

O zagueiro vem treinando cobranças de falta e conseguiu marcar desta forma neste sábado. Léo Pereira aproveitou para dedicar a David Luiz.

"São muitos jogadores qualificados, com uma batida muito boa, o próprio David Luiz, que é um cara que está ali comigo no dia a dia me ensinando algumas técnicas. Eu falei que quando fizesse o gol iria dedicar para ele. Esse primeiro gol de falta vai para ele, porque ele é insistente ali e me ensina algumas coisas. E não é da boca para fora, não. É um cara que vem nos ajudando no dia a dia. Na hora ali é difícil mesmo, é muita gente que bate bem na bola, mas hoje pude ser feliz e fazer esse gol de falta", afirmou o zagueiro.

O Flamengo, agora, aguarda o desfecho da rodada para conhecer o adversário da semifinal do Campeonato Carioca - vai enfrentar o quarto colocado.