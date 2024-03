Verstappen vence o GP do Bahrein de ponta a ponta e com Neymar pé quente

Max Verstappen nem precisou de muito esforço para vencer o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, primeira corrida da temporada 2024. Liderando de ponta a ponta - e com Neymar na torcida - o holandês da Red Bull iniciou com tudo a corrida pelo tetracampeonato mundial.

O que aconteceu

Verstappen largou na pole, não foi ameaçado por ninguém e garantiu a volta mais rápida. Nem as paradas para troca de pneus tiraram o holandês da liderança.

Sérgio Pérez parou as Ferraris para assegurar a dobradinha da Red Bull. O mexicano terminou na segunda colocação.

Carlos Sainz completou o pódio e protagonizou disputa roda a roda com Charles Leclerc. Os pilotos da Ferrari brigaram por posição duas vezes, quase se chocaram, mas garantiram a terceira e quarta colocações.

Neymar compareceu ao primeiro GP de 2024 e "previu" o pódio ao posar com Verstappen e Pérez. O atacante também visitou o box da Red Bull.

O próximo GP acontece no próximo sábado (9), na Arábia Saudita. A corrida acontece no sábado por conta do ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.

Verstappen voando

Pole position, Verstappen fez boa largada e vantagem para Leclerc logo na primeira volta. Pouco depois, o piloto da Ferrari acabou ultrapassado por George Russell (Mercedes).

O tricampeão mundial ditou o ritmo da corrida e não foi ameaçado por ninguém. O segundo colocado Sérgio Pérez ficou mais de 20 segundos atrás do companheiro de equipe.

Nem a ida para os boxes ameaçou a liderança de Verstappen. Ele foi o último a trocar pneus e retornou tranquilamente na primeira colocação.

Briga entre Ferraris

Carlos Sainz e Charles Leclerc não aliviaram um com o outro na briga por posição. A dupla da Ferrari quase se chocou na primeira disputa, na volta 11.

O espanhol ultrapassou o companheiro de escuderia duas vezes. Sainz ainda ultrapassou Russell (Mercedes), então terceiro colocado, e iniciou a perseguição ao vice Sérgio Pérez (Red Bull).

LAP 11/57



A stunning moment as the two Ferrari drivers duel down into Turn 1 ??



Leclerc puts up a fight but Sainz squeezes past #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/akeiSbe7N8 -- Formula 1 (@F1) March 2, 2024

A ousadia de Sainz rendeu a terceira colocação, e Leclerc aproveitou erro de Russell para terminar em quarto. O piloto da Mercedes "patinou" e deu espaço para a ultrapassagem de Charles.

Hamilton e o banco quebrado

Próximo à metade da corrida, Lewis Hamilton avisou à equipe que o banco de seu carro havia quebrado. O piloto faz sua última temporada pela Mercedes e estava na oitava colocação.

O britânico, porém, seguiu normalmente e encerrou na sétima colocação. Ele teve desempenho inferior ao de seu companheiro de equipe, George Russell, que foi quinto.

Neymar pé quente

Neymar e Max Verstappen durante o GP do Bahrein de Fórmula 1 Imagem: Mark Thompson/Getty Images

O brasileiro viajou ao Bahrein, acompanhou à corrida e visitou o box da Red Bull. O jogador é patrocinado pela marca de energéticos.

Neymar foi tietado e posou com Verstappen, Sérgio Pérez e com a equipe da Red Bull. O atacante se recupera de uma cirurgia no joelho.