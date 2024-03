Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Do UOL, em São Paulo

Nottingham Forest e Liverpool se enfrentam hoje (2), às 12h (de Brasília), no City Ground, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Liverpool quer se afastar o Manchester City. Os Reds lideram o Inglês com 60 pontos, um a mais em relação aos comandados de Pep Guardiola.

O time de Klopp tenta a quarta vitória consecutiva no campeonato. O treinador também espera o retorno de nomes como Salah e Nuñez.

Do outro lado, o Forest quer se distanciar da zona de rebaixamento. O time inicia a rodada na 17ª colocação, com 24 pontos, quatro a mais em relação ao Luton Town, primeiro no Z3.

Forest x Liverpool - Campeonato Inglês

Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra

Data e horário: 2 de março de 2024, às 12h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+