Cruzeiro bate Uberlândia, avança em 1º geral e leva vantagem ao mata-mata

O Cruzeiro conquistou uma importante vitória sobre o Uberlândia neste sábado, no Mineirão, por 2 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, graças aos gols de Jamerson, contra, e Rafael Elias.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 19 pontos e avançou para as semifinais não só como líder do Grupo A do Campeonato Mineiro, mas também como dono da melhor campanha da primeira fase. A liderança geral garante o direito de jogar pelo empate nesta reta decisiva do Estadual, além do mando de campo na partida de volta dos mata-matas.

Na semifinal, o Cruzeiro terá pela frente ao Tombense, melhor segundo colocado do Campeonato Mineiro, com 16 pontos, e que, inclusive, terminou a primeira fase somando mais pontos que o Atlético-MG, com 14.

Após cinco edições, o Cruzeiro volta a garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, quando o time era comandado por Mano Menezes e acabou se sagrando campeão estadual. O regulamento, entretanto, era diferente: todos os times jogavam contra todos em um único turno, e os oito melhores avançavam para as quartas de final.