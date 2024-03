Pedro Raul vira herói, Corinthians vence e ainda sonha com classificação

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 na tarde de hoje, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Timão abriu 2 a 0, viu o Santo André empatar em sete minutos, mas Pedro Raul virou herói aos 49 minutos e deu a vitória ao Corinthians. Maycon e Yuri Alberto marcaram os dois primeiros para o Corinthians, Bruno Michel e Lohan fizeram para o Ramalhão.

Com o resultado, o Corinthians foi a 13 pontos e manteve o sonho de se classificar para as quartas de final. Para isso, o Timão precisa de tropeços de Mirassol e Inter de Limeira: se um dos times vencer, o Timão estará eliminado.

Os times têm a semana livre e só voltam a campo no domingo, para a última rodada do Paulistão. Os comandados por António Oliveira visitam o Água Santa, enquanto o Santo André encara a Ponte Preta. Todos os jogos serão disputados às 16h (de Brasília).

Pedro Raul vira herói e jogo de altos e baixos

O Timão enfrentou uma das piores equipes do Paulistão dentro da Neo Química Arena, mas mesmo assim teve dificuldades para vencer.

O Corinthians saiu na frente após lindo lançamento rasante de Fagner para Maycon nas costas da defesa, no único lance de perigo da primeira etapa. No segundo tempo, o Santo André tomou as rédeas da partida e quase empatou, mas Cássio fez ótima defesa.

O Timão só melhorou após a entrada de Fausto Vera e chegou ao segundo gol com Yuri Alberto. No entanto, o Santo André empatou em sete minutos em cobrança de escanteio e uma bola desviada dentro da área.

Quando tudo parecia perdido, Fagner forçou um cruzamento na área e Pedro Raul subiu mais que todo mundo para marcar.

Lances Importantes

Anulado. Garro jogou na área uma falta do meio-campo. Quase na linha de fundo, Raniele mandou para o meio da área e encontrou Yuri Alberto no segundo pau. O centroavante tentou entrar de peito na bola e empurrou para as redes, mas o VAR flagrou um toque de mão do centroavante.

1x0. Fagner acha um belo lançamento do meio-campo por cima da defesa e encontra Maycon. O volante domina no peito e toca de esquerda para vencer o goleiro Luiz Daniel.

Quase! Rodrigo Garro cobrou falta da entrada da área com muito perigo e a bola parou em cima da rede do gol defendido por Luiz Daniel.

Cássio! Igor Fernandes recebeu de Cléo Silva dentro da área, girou e soltou a bomba cruzada. Cássio fez a ponte para bonita defesa.

Perdeu! No primeiro lance do Corinthians no segundo tempo, Romero chegou no fundo e cruzou para o meio da área na medida para Yuri Alberto. O centroavante cabeceou no meio do gol e facilitou a vida de Luiz Daniel.

Quase! Fausto Vera arrisca chute da intermediária e a bola passa muito perto do gol de Luiz Daniel, que não chegaria.

2x0. Fausto Vera recebe no meio-campo e puxa o ataque corintiano. No bate-rebate, Hugo fica com ela, invade a área, mas adianta demais a bola e acaba dando uma assistência para Yuri Alberto finalizar rasteiro.

2x1. Escanteio cobrado na área, Yuri Alberto desviou para trás no primeiro pau a bola se ofereceu para Bruno Michel tocar de joelho para as redes de Cássio.

2x2. Sete minutos após o gol, o Santo André empatou. Bruno Michel lançou Geovane na área, que bateu cruzado. A bola desviou em Pedro Henrique e sobrou para Lohan empurrar para o fundo das redes.

3x2. Fagner cruzou na área e Pedro Raul cabeceou para vencer o goleiro Luiz Daniel.

Ficha Técnica

Corinthians 3 x 2 Santo André

Campeonato Paulista - 11ª rodada

Data: 02/03/2024 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Amarelos: Wellington Reis e Afonso; Fagner, Pedro Raul, Gustavo Henrique e António Oliveira

Gols: Maycon (32'/1ºT), Yuri Alberto (26'2ºT) e Pedro Raul (49'/2ºT); Bruno Michel (34'/2ºT) e Lohan (41'/2ºT)

Público: 43.627

Renda: R$ 2.656.331,00

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro (Gustavo Mosquito); Wesley (Igor Coronado), Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: António Oliveira

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Júnior Caiçara (Bruno Michel), João Maistro (Ariel), Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis, Geovane, Dudu Vieira e Cléo Silva; Léo Passos (Lohan) e Marciel. Técnico: Márcio Fernandes.