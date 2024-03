Corinthians x Santo André: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulistão

O Corinthians recebe o Santo André às 16h (de Brasília) de hoje, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida pelo Paulistão Play e pela Cazé TV, no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Alvinegro paulista respira por aparelhos, mas ainda sonha com a classificação ao mata-mata. O clube do Parque São Jorge é o lanterna do Grupo C, com dez pontos, e precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para seguir com chances matemáticas de avançar de fase.

A equipe comandada por António Oliveira pode ter a estreia de Igor Coronado. O meia-atacante vem treinando sem restrições com o grupo e está apto a ter seus primeiros minutos em campo no decorrer do jogo. Além dele, Pedro Raul também está recuperado e é opção no banco. Já Matías Rojas deve ser desfalque enquanto resolve sua situação no clube.

O Santo André está em situação ainda mais delicada. O time do ABC tem a pior campanha geral, com apenas cinco pontos, na zona do rebaixamento. No entanto, ao mesmo tempo que busca a permanência, ainda tem como se classificar no Grupo A, já que a vice-líder da chave Portuguesa tem sete pontos.

Corinthians x Santo André -- 11ª rodada do Paulistão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 2 de março de 2024, às 16h

Transmissão: Paulistão Play e CazéTV

Provável escalação do Corinthians

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira