Corinthians tem volta de Cássio para enfrentar o Santo André pelo Paulistão

O Corinthians está escalado para enfrentar o Santo André na tarde de hoje (2), às 16h, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Paulistão. O técnico António Oliveira escalou o time com a volta de Cássio, que cumpriu suspensão na derrota para a Ponte Preta pela expulsão contra o Palmeiras.

O Timão está definido com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

O Santo André também está definido com: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, João Maistro, Afonso e Wellington Reis; Igor Fernandes, Geovane e Dudu Vieira; Léo Passos, Marciel e Cléo Silva.

O Timão está em situação complicada no Paulistão e joga a vida nesta tarde. O time de António Oliveira tem 10 pontos na lanterna do grupo C, enquanto Mirassol e Inter de Limeira dividem a segunda colocação com 14 pontos.

Para não ser eliminado nesta rodada, o Corinthians precisa que Inter de Limeira e Mirassol não vençam suas partidas. Se um dos adversário vencer, chega a 17 pontos e já não seria mais alcançado pelo Timão que só pode somar 16.