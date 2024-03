Com dois de Vini Jr., Real Madrid busca empate contra o Valencia no Mestalla

Neste sábado, o Real Madrid empatou por 2 a 2 com o Valencia, no Estádio Mestalla. A equipe da casa abriu 2 a 0 de vantagem, no primeiro tempo, com Hugo Duro e Yaremchuk; Vini Jr. brilhou e deixou tudo igual. Com este resultado, o Real fica com 66 pontos, na liderança do Espanhol, a sete de distância do vice-líder Girona. O Valencia, por sua vez, fica na nona posição, com 37 pontos.

Antes da bola rolar, os capitães das equipes Carvajal (Real Madrid) e Jose Gaya (Valencia) seguraram uma cora de flores em homenagem às dez vítimas do incêndio que aconteceu em um prédio, em Valencia, na semana passada.

As equipes retornam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. No sábado, o Valencia enfrenta o Getafe, às 10 horas (de Brasília), no Mestalla. Enquanto o Real Madrid duela com o Celta de Vigo, no domingo, às 14h30, no Santiago Bernabéu. Antes disso, o time de Ancelotti tem o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig. A bola rola às 17 horas de quarta-feira para a decisão. No jogo de ida, o Real venceu por 1 a 0, com gol de Brahim Díaz.

O Valencia abriu o placar apos 27 minutos do primeiro tempo. Depois de uma saída errada de Valverde, Javi Guerra recebeu na direita, levou a melhor sobre Vini Jr e cruzou na área para Fran Perez, que bateu para o gol e viu a bola desviar na cabeça de Hugo Duro antes de balançar a rede.

Três minutos depois, Yaremchuk ampliou para os donos da casa. Carvajal recuou errado e acabou dando uma assistência para Yaremchuk, que finalizou ao gol, que estava aberto após saída antecipada de Lunin. Buscando diminuir o placar, o Real levou perigo à meta do Valencia pela primeira vez em um chute de Valverde, que obrigou Mamardashvili a defender.

O Real diminuiu no último minuto dos acréscimos do primeiro tempo, Carvajal cruzou na área, Rodrygo desviou e a bola sobrou para Vini Jr, que empurrou para as redes. O jogador comemorou com punho cerrado em forma de protesto aos insultos racistas sofridos no ano passado no mesmo local.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o brasileiro deixou mais um no jogo, empatando a partida, de cabeça. O lance foi revisado e validado pelo VAR. A partir dos 44 minutos, o Valencia passou a jogar com um a menos. Diakhaby precisou ser substituído de maca após Tchouameni cair em cima de sua perna direita. Nos acréscimos, Lunin salvou o Real após chute perigoso de Peter González.

No último lance, o Real chegou a balançar a rede pela terceira vez, com Bellingham, mas o árbitro terminou a partida e não validou o tento.