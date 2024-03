Cássio fala sobre críticas e brinca com António: 'Se exaltou um pouquinho'

O goleiro Cássio voltou a ser titular do Corinthians após dois jogos na vitória por 3 a 2 sobre o Santo André e falou sobre o período fora do time em que houve pedidos pela manutenção de Carlos Miguel.

Fiquei feliz pelo Carlos Miguel, tentou fazer o melhor pelo Corinthians. Se cria muito uma expectativa, uma situação de rixa, mas não só o Carlos Miguel, como o Donelli, todos os goleiros vem representando bem o Corinthians. Difícil você agradar mais de 30 milhões de torcedores. Diz um cara que é unânime em 30 milhões que eu bato palma. Estou aqui para ajudar o Corinthians e os outros também, como eu sempre fiz nos meus 12 anos de clube

Cássio cumpriu suspensão automática pela expulsão no clássico contra o Palmeiras e depois ficou fora do jogo na Copa do Brasil com um incômodo no quadril. Em sua ausência, Carlos Miguel foi titular na derrota para a Ponte Preta e vitória sobre Cianorte.

Cássio também falou sobre a ausência de António Oliveira na última rodada do Paulistão. O português tomou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Ele é bem intenso, né? É nosso chefe, o cara que comanda. A gente está evoluindo muito com ele, ele vem encontrando maneiras, estamos trabalhando forte. Comissão é muito qualificada, tenho certeza que vão estar preparados para o que ele pedir. A gente gostaria de ter todo mundo, mas infelizmente ele não vai estar porque se exaltou um pouquinho, tomou cartão, mas estamos no caminho certo. Temos total sintonia não só com ele, mas com a comissão dele.

Confira outras declarações de Cássio na saída da Neo Química Arena

Jogo

"Acabamos controlando o jogo e perdemos o controle por dez minutos. Tomamos dois gols e virou estilo Corinthians, na emoção. Em outras partidas criamos oportunidades, a bola bateu na trave e saiu, hoje Pedro Raul teve a felicidade de ajudar a gente e conseguimos a vitória. Precisávamos ganhar, não tinha para onde correr para continuarmos com chances. Não depende de nós, mas é fazer nossa parte e buscar as vitórias."

Novo Corinthians

"Acho que é evolução, maturidade. Corinthians vem evoluindo, crescendo, fazendo bons jogos e mostrando coisas positivas. Foi muito cobrada a criatividade e estamos tendo repertório, bola parada, bola trabalhada... Lógico que temos que corrigir, não podemos dar tantas oportunidades quando estamos ganhando o jogo. Toda situação vale de aprendizado."