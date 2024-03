António Oliveira vê justiça em vitória do Corinthians contra Santo André e exalta elenco: "Equipe nunca desistiu"

O técnico António Oliveira viu justiça na vitória do Corinthians por 3 a 2 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O treinador exaltou a força do grupo e a persistência de não ter desistido do triunfo deste sábado, em Itaquera.

Contra o Santo André, o Timão abriu o placar com Maycon no primeiro tempo e ampliou com Yuri Alberto, já na segunda etapa. O Ramalhão buscou o empate com Bruno Michel e Lohan, mas o Alvinegro conseguiu o triunfo com tento de Pedro Raul, faltando instantes para o apito final.

"Fazendo uma análise global, acho que foi um jogo muito equilibrado. Abrimos uma vantagem de 2 a 0, poderíamos ter feito o terceiro. Foi um adversário diferente do que enfrentamos na última rodada. A Ponte abdicou de jogar, ficou no campo defensivo. Hoje, o adversário queria nos pressionar logo na primeira fase. Quando passamos dessa marcação alta, criamos chances para ampliar o placar. O empate caiu do céu, ninguém esperava. O gol do Pedro colocou justiça no resultado. O Corinthians foi a melhor equipe ao longo dos 90 minutos. Lógico que temos que olhar para os sete minutos (intervalo de tempo do empate do Santo André), mas prefiro ganhar assim do que ver o que aconteceu na última rodada, contra a Ponte", comentou o treinador.

O treinador aproveitou para falar também das contas que a equipe tem que fazer para seguir vivo na briga pela classificação para as quartas de final do Estadual.

"Nós, desde que assumi, estamos contra o tempo e sem depender de nós próprios. O importante é fazer nossa parte, e fizemos muito bem, poderíamos ter evitado esse sofrimento, temos essa noção. Foi uma vitória do grupo, de uma equipe que nunca desistiu, e mereceram o resultado. Agora vamos fazer as contas. Fizemos nossa parte e os jogadores estão de parabéns", complementou o técnico.

Com o triunfo, o Corinthians segue na lanterna do grupo C, mas com 13 pontos conquistados. Para chegar "vivo" na última rodada, o Timão precisa torcer para que Mirassol (14) e Inter de Limeira (14) não vençam seus jogos neste sábado, contra Portuguesa e Ituano, respectivamente.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Água Santa, no domingo (16), pela última rodada da fase de grupos. Suspenso, o técnico António Oliveira será desfalque para o Timão.

Veja outros trechos da coletiva de António Oliveira

Garro e Coronado atuando juntos

"Os jogadores talentosos sempre têm espaço. Lógico que sem desequilibrar a equipe. Temos que ter a bola, mas também temos que ver o momento defensivo. Foram poucos os minutos que estiveram juntos, o Rodrigo tem sido estimulado nos últimos jogos. Jogou 90 contra Ponte, 90 contra Palmeiras, ele não está tão habituado a essa sequência. Nessa perspectiva temos que refrescar, manter o momento da equipe. Acho que são dois jogadores talentosos, que se associam bem, percebem o jogo da mesma forma. Todos são grandes jogadores, e podem jogar juntos."

Queda de desempenho no segundo tempo?

"Importante nós lermos os números. A equipe finalizou muito mais na segunda etapa, do que na primeira. Temos que fazer uma análise intelectualmente honesta, o Corinthians nunca deixou de jogar. A equipe foi equilibrada, do princípio ao fim. E o adversário também joga. O Santo André empatou contra o campeão brasileiro, não é um adversário qualquer. Erramos tecnicamente em alguns momentos, mas finalizamos muito mais na segunda etapa do que na primeira."

Fagner

"Está jogando bem, como já jogou nas mãos de outras pessoas. Tem qualidade, percebe muito bem sua intuição. Tecnicamente é acima da média, tomada de decisão. Ele percebe os espaços, participou de dois gols, nós contamos com ele, como todos os outros. É talentoso, de muita qualidade".

Reforços

"Eu vivo muito feliz com o que temos. Eventualmente um jogador que vai chegar é para acrescentar. Enquanto ele (Cacá) não for oficializado não vou dizer qualquer comentário sobre ele. Tem me dado um prazer trabalhar com essa gente, que gosta de treinar, aprender, crescer e evoluir individualmente e coletivamente."