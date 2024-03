Técnico da LDU exalta força do Fluminense na decisão da Recopa

Josep Alcácer, técnico da LDU, se mostrou conformado com o insucesso na disputa da Recopa Sul-Americana diante do Fluminense. O comandante admitiu que teve pela frente um adversário que está em um grande momento de sua história.

"Enfrentamos um grande rival, um dos melhores da América do Sul. Estivemos no jogo até ao fim. Eles têm sido intensos, em algum momento nos deixaram crescer. Começamos bem o segundo tempo, mas o potencial do rival nos expôs a situações de risco até que eles marcaram seus gols", disse.

Para Alcácer, a LDU poderia ter conquistado um resultado com diferença maior no jogo de ida, na semana passada, contra o Fluminense. "Em casa poderíamos ter tido um resultado melhor, o que nos deixaria uma margem melhor aqui", ressaltou.

A LDU disputou apenas o terceiro jogo em 2024 - foram dois contra o Fluminense e um amistoso contra o Barcelona-EQU. Na visão de Josep Alcácer, o elenco tem muito a crescer na temporada, portanto não pode se abalar com a perda do título no Maracanã.

"Estamos convictos de que teremos um grande ano. Para nós é o início de uma temporada que encaramos com muito entusiasmo, com a esperança de colocar a Liga em seu devido lugar", explicou.