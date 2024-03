Sem Neris, Cruzeiro divulga relacionados para encarar o Uberlândia no Mineiro; veja lista

O Cruzeiro divulgou, nesta sexta-feira, a lista dos 23 atletas relacionados pelo técnico Nicolás Larcamón para o duelo contra o Uberlândia, válido pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

A principal novidade da lista é um desfalque no sistema defensivo. Segundo divulgado pelo clube, o zagueiro Neris não estará disponível para o confronto por conta de um trauma sofrido no tornozelo esquerdo durante um treinamento da equipe.

Dessa forma, a zaga do Cruzeiro para o jogo deverá ser composta, novamente, pela dupla João Marcelo e José Ivaldo. Os dois atuaram juntos e não sofreram gols na vitória celeste sobre o Pouso Alegre, por 2 a 0, na última rodada do Estadual.

Além de Neris, a Raposa segue com outras quatro baixas. Os atacantes Gabriel Veron e Rafael Bilu, junto ao lateral esquerdo Kaiki Bruno e ao meia Japa, continuam fora por estarem em recuperação de suas respectivas lesões.

Já classificado para as semifinais do Mineiro, o Cruzeiro entra em campo neste sábado para terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral. Neste momento, a Raposa ocupa o topo do Grupo A, com 16 pontos conquistados em sete jogos.

Veja os relacionados do Cruzeiro para a última rodada do Mineiro:

Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão;

Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão; Defensores: João Marcelo, Lucas Villalba, Palacios, Marlon, Pedrão, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo;

João Marcelo, Lucas Villalba, Palacios, Marlon, Pedrão, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo; Meio-campistas: Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho;

Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho; Atacantes: Arthur Gomes, Juan Dinenno, Rafael Elias e Robert.