Dorival chama Paquetá e dois do São Paulo em primeira convocação; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O técnico Dorival Jr convocou na tarde de hoje (1º) a seleção brasileira pela primeira vez.

A lista

Goleiros : Ederson (Manchester City), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo)

: Ederson (Manchester City), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo) Laterais : Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto)

: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto) Zagueiros : Marquinhos (PSG), Murilo (Palmeiras), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Beraldo (PSG)

: Marquinhos (PSG), Murilo (Palmeiras), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Beraldo (PSG) Meias : André (Fluminense), Pablo Maia (São Paulo), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolves), Andreas Pereira (Fulham) e Lucas Paquetá (West Ham)

: André (Fluminense), Pablo Maia (São Paulo), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolves), Andreas Pereira (Fulham) e Lucas Paquetá (West Ham) Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Savinho (Girona), Raphinha (Barcelona) e Endrick (Palmeiras)

A estreia

Dorival estreia no comando da seleção brasileira no final deste mês, quando o Brasil terá amistosos contra Inglaterra, em Wembley no dia 23, e Espanha, no Santiago Bernabéu em Madrid, no dia 26.

Copa América no radar

Depois dos amistosos, Dorival vai a convocar a seleção já para a Copa América. O Brasil terá amistosos contra México e Estados Unidos nos dias 8 e 12 de junho e estreia no torneio de seleções no dia 24.

E Neymar?

O craque ainda se recupera da lesão sofrida em novembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Segundo Rodrigo Lasmar, médico da seleção, Neymar não vai se recuperar a tempo de jogar a Copa América. A previsão é que o jogador retorne somente em agosto.