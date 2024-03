Enquanto seleção começa era Dorival, Beach Soccer usará sexta estrela

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira terá uma camisa com seis estrelas. No Beach Soccer. Enquanto Dorival Júnior inicia um ciclo no Brasil no futebol de campo — com a primeira convocação hoje —, os hexacampeões mundiais em Copas do Mundo organizadas pela Fifa já projetam quando vão usar a camisa do Brasil com a sexta estrela. Algo que o futebol de campo masculino persegue há 22 anos.

O que aconteceu

Será o primeiro modelo produzido pela CBF com seis estrelas. A entidade teve que "assumir" a modalidade quando a Fifa trouxe para si a organização dos torneios das seleções.

A seleção brasileira de Beach Soccer deve estrear a camisa com a sexta estrela na etapa final da Liga Sul-Americana, organizada pela Conmebol. A competição está prevista para abril e maio.

O modelo de camisa que o Beach Soccer usa é igual ao que o campo usa, produzido pela Nike. Faz parte do pacote do contrato da CBF.

"O hexacampeonato conquistado por esse grupo será eternamente lembrado", disse o gerente de Beach Soccer da CBF, Eurico Pacífico, ao UOL.

Como a Fifa controla as estrelas

O uso das estrelas no uniforme das seleções é regulado pela Fifa, no regulamento de equipamentos da entidade.

Cada seleção deve usar o número correspondente de títulos mundiais da seleção principal daquela categoria.

Ou seja, a seleção sub-20 masculina de campo usa as cinco estrelas que a principal ganhou. Isso pode mudar, dependendo do que o Brasil fizer sob o comando de Dorival Júnior na Copa do Mundo de 2026.

As seleções femininas do Brasil não usam estrelas, porque ainda não faturaram a Copa do Mundo.

Agora, o Beach Soccer masculino tem direito a usar seis.

Reflexo da conquista

"A visibilidade que a modalidade teve, durante a Copa, ajudará na busca por novos parceiros e patrocinadores. Foi a consolidação do Brasil como país pioneiro na modalidade, e com o maior número de títulos", completou Eurico Pacífico.

O dirigente ainda valorizou o compromisso da CBF de realizar o Brasileirão de Beach Soccer, com os principais clubes brasileiros, nas categorias masculina e feminina, com previsão de durar entre cinco e seis meses.

"Essa é a melhor e mais importante notícia para o Beach Soccer, com absoluta certeza, já que daremos a oportunidade da cadeia esportiva da modalidade de trabalhar em alto nível, durante um longo tempo", disse o gerente da CBF.