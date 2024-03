Veja as opções do São Paulo para suprir Calleri, suspenso no Choque-Rei

O São Paulo terá um desfalque de peso para o clássico contra o Palmeiras, que ocorre neste domingo (3), no MorumBis, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista: Calleri. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória da última quarta-feira, sobre a Inter de Limeira, e está suspenso para o Choque-Rei.

Sem o seu principal atacante de referência, o técnico Thiago Carpini irá quebrar a cabeça para encontrar soluções no elenco tricolor. Dentro do plantel, não há nenhum outro atleta com características semelhantes ao camisa 9.

A primeira opção, e mais óbvia, é Juan. Apesar de não ser um centroavante de ofício, o garoto já exerceu a função e pode ser o escolhido por Carpini. Ele possui atributos diferentes, como uma maior movimentação, mas peca no jogo físico e é alvo de desconfiança da torcida por desperdiçar algumas oportunidades de gol.

Outra alternativa é Luciano, que, apesar de já ter jogado como um camisa 9, sempre deixou claro que essa não é sua posição predileta em campo. Ele prefere atuar mais recuado, vindo de trás, como um camisa 10.

Carpini também pode improvisar e escalar jogadores que não são atacantes. O meio-campista Galoppo, por exemplo, já foi utilizado como um falso 9 nesta temporada e também com o técnico Rogério Ceni. Thiago Carpini já havia dito que considera o argentino como uma opção para o setor.

No último ano, o técnico Dorival Júnior também chegou a usar James Rodríguez como referência no ataque. Depois de retornar à equipe, com direito a gol e assistência, o colombiano também pode ser uma alternativa.

Por fim, uma possibilidade que não pode ser descartada é a utilização de apenas dois atacantes, sem um camisa 9 de referência. Neste caso, Wellington Rato poderia fazer dupla com outro meia, tendo Lucas e Ferreirinha (ou Erick) no ataque.

É importante frisar que André Silva, novo reforço do clube, ainda não fica à disposição. Ainda que ele firme contrato nesta sexta-feira, ele só poderá ser inscrito no Paulistão a partir da próxima fase, se o São Paulo se classificar. Todos os times que avançarem de fase podem fazer até quatro mudanças na lista original.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Inter de Limeira, Carpini evitou lamentar a perda de Calleri e optou por valorizar a oportunidade que outro atleta terá em seu lugar. O Choque-Rei está marcado para as 20h (de Brasília) de domingo.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. A equipe poderá assegurar a vaga no mata-mata do Estadual se vencer o clássico diante do rival.

