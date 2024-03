PSG empata sem gols diante do Monaco, mas segue isolado na liderança do Francês

Na tarde desta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Monaco no Louis II e empatou sem gols.

Apesar da igualdade no placar, os visitantes, com o ponto somado, chegaram aos 55 somados, 12 a mais em relação ao Brest, atual vice-líder da competição, com um jogo a menos. Por outro lado, o Monaco perdeu a oportunidade de assumir o segundo lugar e, assim, ficou estacionado com 42, com chances de ser ultrapassado pelo Nice, que ainda joga na rodada.

A próxima partida do Paris Saint-Germain será diante da Real Sociedad, pelo confronto de volta das oitavas da Champions League. Após a equipe de Luis Enrique vencer a ida por 2 a 0, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Anoeta. Já o Monaco retorna aos gramados somente no domingo (10), às 11 horas (de Brasília), diante do Strasbourg, no Stade de la Meinau, pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AS Monaco ?? (@asmonaco)

O jogo

Apesar do empate sem gols, o Monaco teve um anulado do centroavante Ben Yedder, aos 25 minutos da primeira etapa, já que o VAR checou e interviu por conta de impedimento na jogada.

No final do primeiro tempo, aos 43, Ben Yedder voltou a levar perigo. Após receber de Balogun, o atacante disparou, mas a bola passou pela trave esquerda do gol.

Após iniciar a segunda etapa sem Mbappé, substituído no intervalo da partida, os visitantes tentaram aos 23 da segunda etapa, com Bradley Barcola. Depois de dominar um bom passe recebido, o atleta finalizou no canto esquerdo, mas Majecki realizou uma grande defesa.