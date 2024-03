Palmeiras busca se classificar em primeiro lugar geral do Paulista pela terceira vez consecutiva

Antes da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras conseguiu seu primeiro objetivo: o de se classificar em primeiro lugar da chave. O Verdão agora tem mais duas rodadas para somar mais pontos e avançar na liderança geral pelo terceiro ano consecutivo.

Essa seria a quinta vez em oito edições que o clube consegue esse feito. Nas campanhas do bicampeonato de 2022 e 2023, a equipe comandada por Abel Ferreira foi o melhor time na primeira fase. Em ambas as oportunidades, o time avançou de forma invicta. O clube só veio a ser derrotado nos jogos de ida da final. Na primeira oportunidade faturou o título contra o São Paulo e na outra levou a melhor sobre o Água Santa.

Além disso, o clube também avançou em primeiro geral em 2017 e 2018. Em 2017, a equipe acabou caindo nas semifinais para a Ponte Preta. Enquanto em 2018, chegou à final, mas perdeu o título para o Corinthians. Também nesse período, o Verdão também faturou a taça em 2020 diante do Timão, e em 2021 foi finalista, mas ficou com o vice para o São Paulo.

Nessa temporada, o Verdão pode alcançar a pontuação de 30 pontos, feita em 2022, quando a equipe teve a melhor campanha do Estadual no atual formato. No momento, o Palmeiras está invicto na competição, com sete vitórias e três empates, somando 24 pontos. Com isso, a equipe lidera o Grupo B e a classificação geral.

Buscando manter a invencibilidade, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.