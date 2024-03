Marcelo celebra novo título pelo Fluminense após jogar no sacrifício: "Não perderia uma final histórica"

O Fluminense conquistou aa Recopa Sul-Americana na última quinta-feira, vencendo a LDU, do Equador, no Maracanã, por 2 a 0. Marcelo, que era dúvida para o jogo, teve de ser substituído ainda no primeiro tempo, mas pôde comemorar mais um título com a camisa tricolor.

"Se eu tivesse um perna, seria relacionado. Não perderia uma final histórica. Jogar ou não é consequência do trabalho, isso que conversei com Diniz. Deu certo", celebrou o lateral esquerdo do Fluminense.

Mais uma vez Marcelo deu uma mostra de seu comprometimento com o Fluminense. Apesar da idade avançada, o lateral esquerdo, cria de Xerém, segue agregando dentro e fora de campo, provando que ainda há espaço para os experientes no futebol.

Por falar em experiência, está aí algo que não falta ao elenco do Fluminense, repleto de jogadores tarimbados, rodados. Essa característica foi alvo de críticas e dúvidas, principalmente de torcedores rivais, mas o técnico Fernando Diniz e seus comandados vêm mostrando que um time mais "maduro" também tem muita lenha para queimar, sendo capaz de reverter a vantagem da LDU, que venceu o jogo de ida, por 1 a 0, em Quito, para vencer a Recopca e exorcizar o fantasma que assombrava a torcida desde que o Tricolor carioca perdeu a final de Libertadores de 2008 para os rivais equatorianos.

"Acho que o grande ponto é de onde a gente pega força, é justamente porque parece que é um time de improváveis, de pessoas desacreditadas. Um tem problema, o treinador não sei o quê... no fim das contas, a gente se fecha. Para chegar a essa final, a gente precisou ganhar a Libertadores", finalizou Marcelo.