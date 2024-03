Luciano encerra jejum e iguala marca de França na artilharia do São Paulo no século

O atacante Luciano bateu uma importante marca na última quarta-feira (28), ao fazer um dos gols do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em Brasília, pelo Campeonato Paulista.

Com mais um tento vestindo a camisa tricolor, o camisa 10 chegou a 69 bolas na rede pelo time e igualou os números de França na terceira colocação da artilharia do clube no século XXI. Ele pode se isolar na posição se anotar mais um gol pelo São Paulo.

Agora, apenas o líder Luís Fabiano, com 212, e o ídolo Rogério Ceni, com 112, estão à frente de Luciano no ranking. A lista ainda conta com nomes importantes da história são-paulina, como Káká, Dagoberto e Hernanes. Calleri, com 65 gols, é o quinto colocado.

Luciano ainda assumiu o 28º lugar na artilharia histórica do São Paulo. O primeiro colocado é Serginho Chulapa, ex-atacante da equipe, com 242 bolas na rede.

O jogador foi reserva em Brasília, mas pode retornar ao time titular com a ausência de Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso no clássico contra o Palmeiras. O Choque-Rei está agendado para as 20h (de Brasília) deste domingo (3), no MorumBis, pela penúltima rodada do Paulistão.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. O time poderá assegurar a vaga no mata-mata se vencer o clássico diante do rival.

