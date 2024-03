Júnior Santos celebra bom momento no Botafogo

O Botafogo trouxe reforços para esta temporada, principalmente para o setor ofensivo. No entanto, a torcida viu um velho conhecido ser o destaque na classificação dos alvinegros na Libertadores.

O atacante Júnior Santos marcou o gol no empate contra o Aurora-BOL, na Bolívia. Além disso, fez quarto no jogo da volta, na goleada no Nilton Santos nesta quarta-feira.

Júnior Santos celebrou o bom momento neste começo de ano. O jogador exaltou a marca de maior artilheiro na história da Libertadores.

"Realmente, estou vivendo um sonho de jogar no Botafogo. Trabalhei bastante para alcançar minhas metas. Fico muito feliz de alcançar essa marca juntamente com jogadores muito importantes que vestiram e honraram a camisa do Botafogo. Comecei a jogar profissionalmente com 23 anos, não imaginava isso", disse.

O Botafogo encara o Bragantino na busca por uma vaga na Fase de Grupos. A partida de ida será na próxima semana, no Nilton Santos.