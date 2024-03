Guarani arranca empate no fim contra o Botafogo-SP e segue na luta contra o rebaixamento no Paulistão

Na noite desta sexta-feira, a 11ª rodada do Campeonato Paulista teve seu pontapé inicial. O Guarani arrancou o empate no fim contra o Botafogo-SP, em 1 a 1, no estádio Santa Cruz. Alex Sandro abriu o placar para os donos da casa, enquanto Diogo Mateus, de pênalti, deixou tudo igual para o Bugre.

Com o resultado, a briga contra o rebaixamento no Paulistão ficou embolada. O Botafogo-SP foi aos 12 pontos, mas se manteve na lanterna do Grupo D e fica na 11ª colocação na classificação geral. Já o Guarani respirou na luta contra a queda para a Série A2 e colou na Portuguesa (13º). O Bugre tem, agora, sete pontos, e está em 14º na tabela geral, figurando também na última posição da chave B.

Agora, o Botafogo-SP vira a chave e passa a focar na Copa do Brasil. Em busca de uma vaga na terceira fase, a equipe de Ribeirão Preto recebe o Anápolis-GO no meio da próxima semana. Data e horário ainda serão definidos pela CBF.

Já o Guarani volta a campo apenas no próximo fim de semana. Em compromisso pela última rodada do Paulistão, o time de Campinas pega o Red Bull Bragantino no domingo (10), a partir das 16 horas (de Brasília), no Brinco de Ouro.

Fim de jogo no Estádio Santa Cruz! Guarani busca o empate e volta para casa com um ponto conquistado.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes criando chances. Apesar disso, nenhum dos times conseguiu finalizar ao gol. O Botafogo-SP, porém, tentou mais vezes que o Guarani.

Foi aos 27 minutos que o Botafogo-SP conseguiu inaugurar o marcador. Camacho errou na saída de bola do Guarani e entregou a bola nos pés do centroavante Alex Sandro dentro da grande área. O camisa 9 chutou rasteiro para fazer o primeiro gol da partida.

Com 40 minutos, o Guarani quase chegou ao gol de empate. Após levantamento na grande área, Léo Santos se adiantou à zaga adversária e cabeceou na trave. Depois do lance, porém, foi marcado o impedimento do zagueiro.

O Bugre voltou para o segundo tempo com a intenção de empatar o jogo - e conseguiu. Aos 47 minutos, o Botafogo-SP saiu jogando errado. Na sobra, o goleiro Michael saiu para dividir com Reinaldo e foi derrubado. No segundo rebote, Régis completou para o gol. No entanto, Edina Alves marcou falta do atacante do Guarani sobre o Michael e o tento foi anulado.

Com 15 minutos da etapa final, o Guarani levou perigo novamente. Pablo recebeu bom passe nas costas da marcação e invadiu a grande área. O camisa 7 finalizou para boa defesa de Michael. Após o lance, porém, foi assinalado impedimento do jogador.

Já no fim do jogo, o Guarani conseguiu um pênalti. Michael saiu mal do gol e derrubou o atacante do Guarani. Diogo Mateus foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro foi buscar. No entanto, Edina Alves mandou a penalidade ser repetida e, dessa vez, o lateral converteu.