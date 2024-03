Gil se encaixa em reencontro com Carille e soma todos minutos no Santos em 2024

Um dos jogadores mais experientes do elenco, Gil conseguiu se encaixar entre os titulares do Santos em pouco tempo. O zagueiro é uma peça fundamental no Peixe neste começo de temporada.

O defensor de 36 anos atuou nos 10 compromissos que a equipe disputou até o momento e esteve em campo em todos os minutos possíveis. Ou seja, ele foi titular em todos os embates e não foi substituído em nenhum.

Ao longo dos mais de 900 minutos em campo nesta temporada, Gil soma 435 (419 certos), 47 rebatidas, sete desarmes, oito defesas, oito lançamentos, uma interceptação e apenas seis faltas cometidas, além de zero cartões amarelos, segundo dados do Footstats.

Um fator que pode estar ajudando Gil a desempenhar esse bom futebol é o reencontro com Carille. Eles trabalharam juntos no Corinthians ao longo de 2019. Juntos, são 37 jogos, com 17 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

O reencontro, portanto, fez bem ao zagueiro, que vem agradando a comissão técnica e os torcedores. O defensor deve estar entre os titulares novamente neste domingo (3), contra o Red Bull Bragantino.

O embate está marcado para às 18h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

