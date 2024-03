Fla: Gabigol inicia mês-chave na reserva e à espera de julgamento

Do UOL, no Rio de Janeiro

O mês de março será importante para Gabigol, especialmente fora de campo. Ainda na reserva com Tite, o jogador vê a reta final da janela ainda sem renovação com o Flamengo e aguarda julgamento pela suposta tentativa de fraude no exame antidoping.

Reserva incômoda

Hoje não há dúvidas para Tite sobre a titularidade no ataque. Adorado pela torcida, que comemora a cada vez que entra em campo, Gabi se vê com pouca brecha sob o comando do treinador desde o ano passado.

O camisa 10 já não tem o mesmo prestígio no Flamengo. Nos bastidores, alguns episódios recentes incomodaram dirigentes. No dia a dia, também já não é mais voz tão ativa como já foi e mantém relações mais distantes.

Gabigol pode ver seu principal concorrente voltar à seleção brasileira hoje. Dorival Jr faz a convocação para os primeiros amistosos do ano e há a expectativa de Pedro ser chamado.

Caso não haja mudança de calendário, o camisa 10 pode ganhar uma sequência como titular durante a Copa América. Na ausência de Pedro, seria a chance de o camisa 10 colocar a dúvida na cabeça de Tite.

Ele não deixa de mostrar o incômodo com a reserva. Tanto em entrevista no final de 2023 quanto durante os jogos, Gabigol demonstra impaciência para entrar no campo. O episódio mais marcante foi na vitória sobre o Boavista, quando ele pediu para bater o pênalti que acabou perdido por Pedro.

Renovação parada

As conversas entre Flamengo e Gabigol pela renovação estão travadas. O clube pretende recolocar isso na pauta ao final da janela de transferências, no dia 7 de março. Seja para renovar ou para decidir pela saída.

Caso a relação acabe, o Fla perde a chance de fazer dinheiro. O atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano para deixar o Fla em dezembro.

Enquanto isso, Gabi está visado pelo mercado. O jogador chama a atenção de outras equipes e o Corinthians foi um dos mais interessados durante essa janela.

O estafe do centroavante não acredita que o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) interfira na negociação. O empresário de Gabigol aguarda uma decisão do Flamengo para se movimentar.

Julgamento chegando

Gabi será julgado no dia 18 de março. A acusação afirma que o jogador tentou dificultar a realização do exame antidoping no Ninho em abril de 2023. O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

O jogador deve participar do julgamento. A sessão será feita por videochamada na parte da tarde. Gabigol nega qualquer acusação.

