Flamengo x Madureira: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Líder invicto e isolado da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca, o Flamengo chega à última rodada da competição dependendo de si para levantar a taça. Neste sábado, a equipe comandada por Tite receberá o Madureira, no Maracanã, e precisa apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar. O confronto, pela 11ª rodada, está marcado para às 16 horas (de Brasília). O jogo será transmitido pela Band, Bandsports e Canal GOAT (youtube).

Com 24 pontos (sete vitórias e três empates), o Flamengo tem a melhor campanha do estadual. A equipe ainda possui o ataque mais positivo, com 20 gols, e a defesa menos vazada, com somente um sofrido nos dez jogos disputados. Como o Fluminense, segundo colocado, soma 21 pontos, bastará um empate para que o time do técnico Tite não possa mais ser alcançado.

O treinador deve fazer algumas modificações na equipe em relação ao time que iniciou a partida contra o Fluminense, no último domingo. Assim, deve ocorrer um rodízio na zaga, sendo a vez de Léo Pereira ganhar um descanso para a entrada de David Luiz ao lado de Fabrício Bruno. Já Matias Viña será titular pela primeira vez no lugar de Ayrton Lucas na lateral esquerda. Por fim, Bruno Henrique deve começar na vaga de Everton Cebolinha no ataque.

O treinador, entretanto, não terá à disposição o atacante Gabigol e o lateral direito Wesley. A dupla foi diagnosticada com pequenas lesões musculares e não será relacionada. Outro que segue fora é o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal.

Para o Madureira, oitavo na tabela, com dez somados, a partida vale uma vaga na disputa da Taça Rio, mas a classificação só será garantida em caso de vitória. O Tricolor suburbano soma dez pontos e é seguido por Volta Redonda (9) e Bangu (8), que entram em campo no domingo contra Nova Iguaçu e Boavista, respectivamente.

Após demitir o técnico Daniel Neri na última quarta-feira, o time enfrentará o Flamengo sob o comando do técnico da equipe sub-20, Josicler Oliveira. O treinador caiu depois da derrota para o Bangu, na rodada passada.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X MADUREIRA

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 2 de março de 2014



Horário: 16 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Matias Viña; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro



Técnico: Tite

MADUREIRA: Mota, Dadinha, Marcão, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos e Pablo Pardal; Hugo Borges, Patryck Vieira e Arthur Martins



Técnico: Josicler Oliveira (Interino)