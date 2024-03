Flamengo: Gerson passa por cirurgia e pode receber alta no domingo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O volante Gerson passou por cirurgia e deve receber alta no domingo, segundo informou o Flamengo. O camisa 20, recentemente, apresentou um quadro de hidronefrose com infecção renal.

O que aconteceu

O clube divulgou que a intervenção foi "realizada com sucesso". Ontem, ele enviou um recado à torcida através das redes sociais.

O Flamengo evita dar prazos para o retorno do jogador aos gramados. O clube ainda aguarda informações mais concretas sobre o quadro.

A intervenção cirúrgica no atleta Gerson foi realizada com sucesso. O jogador deverá receber alta no domingo #CRF -- Flamengo (@Flamengo) March 2, 2024

Gerson ficou internado por dois dias. Ele deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, no último dia 18, após apresentar fortes dores na região abdominal. Ele deixou o local no dia 20.

O tratamento inicial foi com medicamentos. Já se sabia, porém, a possibilidade de uma cirurgia, confirmada nos últimos dias. Gerson estava em casa nos últimos dias se recuperando e foi ao Maracanã no Fla-Flu. Ele participou da corrente pré-jogo no vestiário.

