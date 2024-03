Flaco López diz estar na melhor fase no Palmeiras e celebra artilharia do Paulistão

Em 2024, Flaco López, finalmente, está conseguindo deslanchar com a camisa do Palmeiras. Neste início de ano, ele vem sendo titular no Verdão.

Em dez jogos, o argentino marcou sete gols e está empatado na artilharia do Paulistão com Delatorre, do Mirassol. O jogador, de 23 anos, celebrou o momento.

"Estou vivendo um momento muito feliz, um dos melhores desde que cheguei. E mais feliz ainda porque estou conseguindo ajudar o time a conquistar coisas", começou.

"Agora estamos em busca do Paulistão e também estou feliz por ser atualmente o artilheiro da competição. Vamos tentar seguir assim até o final", terminou.

Vai um gol de cabeça aí? Chama o Flaquito! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/h7v9MfxQI8 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 29, 2024

No Palmeiras desde 2022, Flaco é o oitavo argentino com mais gols pelo time, com 17. O atacante integrou o elenco nas conquistas de dois Brasileirões (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e um Paulistão (2023).

Com a vaga e a liderança do Grupo B garantidas, o Palmeiras está com 22 pontos e foca em finalizar a primeira fase na ponta da classificação geral. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Paulo às 20h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.