Corinthians x Santo André: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 11ª rodada do Paulista

O Corinthians recebe a equipe do Santo André neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por António Oliveira vem de uma derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último final de semana. O revés brecou a sequência positiva de três vitórias e um empate sob o comando do português.

O Timão está na lanterna do grupo C, com 10 pontos, e ainda sonha com uma classificação para a fase seguinte do Estadual. Para prosseguir no torneio, o Coringão precisa vencer seus próximos dois compromissos (Santo André e Água Santa) e torcer para Mirassol e Inter de Limeira, ambos com 14 unidades, não triunfarem até o fim do estágio de grupos.

Para a partida, António deve contar com o retorno do atacante Pedro Raul, que sofreu lesão na coxa. A grande novidade do Timão deve ser a presença de Igor Coronado, contratado em meados de fevereiro.

Já o Santo André vive um drama no Paulista. O time comandado por Márcio Fernandes ocupa a última posição geral do torneio, com apenas cinco pontos conquistados.

O Ramalhão ainda não venceu na competição, com cinco empates e cinco derrotas. Apesar disso, a equipe ainda tem chance de se classificar para a fase seguinte pelo grupo A, já que possui cinco pontos, dois a menos em relação à segunda colocada Portuguesa.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SANTO ANDRÉ

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 02 de março de 2024, sábado



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima



VAR: Thiago Duarte Peixoto

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon, Raniele e Rodrigo Garro; Romero (Coronado), Wesley e Yuri Alberto



Técnico: António Oliveira

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; David, João Victor, Afonso e Igor Fernandes; Sousa, Geovane e Felipe Ferreira; Zé Mateus, Bruno Michel e Léo Passos



Técnico: Márcio Fernandes