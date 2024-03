CBF divulga tabela dos duelos da segunda fase da Copa do Brasil; saiba detalhes

A CBF divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil na noite desta sexta-feira. Os confrontos acontecerão entre os dias 6 e 14 de março, com 40 clubes classificados e, consequentemente, 20 duelos a serem disputados.

A regra para a segunda fase, por sua vez, será um pouco distinta. Os jogos também serão disputados em partida única, mas diferentemente da primeira fase, não haverá a vantagem do empate. Dessa forma, caso um embate termine empatado, a decisão de quem fica com a vaga será nos pênaltis.

O primeiro clube a entrar em campo pela segunda fase da Copa do Brasil é o Atlético-GO. O Dragão passou pelo União Rondonópolis-MT e agora encara o Real Brasília na próxima quarta-feira (06), às 20 horas (de Brasília), no Bezerrão.

Um dia depois, na quinta-feira (7), o Vasco busca a classificação à terceira fase. Depois de vencer o Marcílio Dias, o Cruzmaltino recebe o Água Santa em São Januário, a partir das 20 horas, e terá o apoio de sua torcida para tentar a vaga.

TROPA DO DORIVAL! ?? Campeão em 2022 com o @Flamengo e em 2023 com o @SaoPauloFC, o técnico Dorival Júnior convocou cinco atletas que foram muito importantes nessas conquistas. É a Seleção Brasileira com gostinho de #CopaBetanoDoBrasil! ? pic.twitter.com/lJz0fzSMqI ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 1, 2024

Já no dia 12 de março, outros dois times da Série A entram em campo. As duas equipes jogam às 21h30: o Bahia visita o Caxias no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, enquanto o Cuiabá terá pela frente a Portuguesa-RJ no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

No dia 13, uma quarta-feira, é a vez de Sport e Internacional voltarem aos gramados pela competição. O Leão da Ilha recebe o Murici-AL na Arena Pernambuco, a partir das 19 horas. Por outro lado, o Colorado enfrenta o Nova Iguaçu-RJ, às 20 horas, com local ainda a definir.

Por fim, o Corinthians também segue na disputa por uma vaga na terceira fase após superar o Cianorte. O Timão encara o São Bernardo fora de casa, às 20 horas do dia 14 de março (quinta-feira), no Estádio 1º de Maio. Este será o terceiro compromisso do Alvinegro no local em 2024.

Vale lembrar que 12 clubes entrarão na Copa do Brasil apenas na terceira fase: o atual campeão São Paulo e o vice Flamengo, além de Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vitória, Goiás e Athletico-PR.

Veja datas, horários (de Brasília) e locais dos principais jogos da 2ª fase da Copa do Brasil:

06 de março, quarta-feira

Real Brasília-DF x Atlético-GO - 20h, no Bezerrão, no Distrito Federal

07 de março, quinta-feira

Villa Nova-MG x Operário-PR - 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais

Vasco x Água Santa - 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro

Sousa-PB x Petrolina-PE - 20h, no estádio Marizão, na Paraíba

12 de março, terça-feira

CRB-AL x Athletic-MG - 19h, no estádio Rei Pelé, no Alagoas

Juventude x Paysandu - 20h, no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul

ABC x Brusque - 21h30, no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte

Caxias-RS x Bahia - 21h30, no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul

Portuguesa-RJ x Cuiabá - 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

13 de março, quarta-feira

Ypiranga-RS x Porto Velho-RO - 19h, no estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul

Sport x Murici-AL - 19h, na Arena Pernambuco, em Pernambuco

Nova Iguaçu-RJ x Internacional - 20h, com local a ser definido

América-RN x São Luiz-RS - 21h30, com estádio a definir

Sampaio Corrêa x Ferroviário-CE - 21h30, no Castelão, no Maranhão

14 de março, quinta-feira