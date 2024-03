Carpini já tem esquema preferido para tirar o máximo de James no São Paulo

O técnico Thiago Carpini já tem uma ideia do melhor esquema tático para tirar o máximo do colombiano James Rodríguez.

O que aconteceu

Carpini vê a formação com dois atacantes como a melhor para James. Com o desenho tático, o treinador coloca James bem próximo à dupla e com liberdade para se movimentar.

O esquema é uma variação da formação atual do São Paulo. O Tricolor joga apenas com Calleri no ataque, tem Wellington Rato e Ferreira abertos pelas pontas e Lucas no centro.

James pode jogar no sistema atual também. Para acomodar o colombiano, Lucas sairia do centro para a esquerda e James ficaria na posição central da trinca de meio.

No entanto, o entendimento é que o melhor James vai aparecer no sistema com dupla de ataque. Nessa formação, Lucas e Calleri podem fazer a parceria e o meio-campo seria um losango com Pablo Maia na base, Alisson na direita, uma vaga em aberto na esquerda que pode ser de Michel Araujo, com mais poderio de marcação, ou de Ferreira, em jogos de amplo domínio do Tricolor.

Novo sistema já foi usado

Carpini tentou inaugurar o novo esquema ainda sem James. Ele treinou o time para atuar dessa forma contra o Santos, mas perdeu Moreira no aquecimento e com isso teve de voltar ao desenho tático padrão, improvisando Bobadilla na lateral.

No fim do clássico, porém, Carpini fez alterações e o São Paulo terminou com Calleri e Juan como dupla de ataque. O jovem centroavante teve a chance de empatar o jogo no fim, mas perdeu o gol.

Na reestreia de James, Carpini já mudou o esquema para o novo desenho. James entrou no lugar de Lucas e Michel Araujo no lugar de Ferreira; Rato já tinha saído para a entrada de Luciano. A formação mostrou Calleri e Luciano como dupla de ataque com James por trás na armação.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.