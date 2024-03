Bayern empata no Alemão e fica mais distante da briga pelo título

O Bayern de Munique tropeçou mais uma vez e está cada vez mais distante da briga pelo título do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o time bávaro empatou na com o Freiburg, em 2 a 2 , no Europa-Park Stadion.

O Bayern continua na segunda posição da tabela, agora com 54 pontos, figurando a sete de distância do líder Bayer Leverkusen (que ainda não jogou na rodada e pode ampliar sua vantagem para dez). Já o Freiburg chegou aos 30 pontos e se manteve na nona posição.

O próximo compromisso do Bayern é o jogo de volta das oitavas da Champions League, contra a Lazio, na próxima terça-feira. Os alemães perderam o primeiro jogo por 1 a 0 e precisam vencer a qualquer custo. O Freiburg também terá um compromisso internacional: enfrentará o West Ham, pela ida dos oitavas da Europa League, na quinta-feira.

O jogo

O Freiburg abriu o placar aos 11 minutos com um gol confuso. Sallai recebeu um cruzamento, cabeceou firme e Neuer fez uma grande defesa. No rebote, o próprio Sallai puxou uma bicicleta, que parou no travessão. A zaga tirou mal, a bola ficou pipocando na intermediária até Gunter soltar um foguete para fazer o primeiro do jogo. Já o primeiro gol do Bayern foi com estilo. Aos 34 minutos, Tel acertou uma linda chapada no ângulo esquerdo do goleiro Atubolu para empatar tudo.

Aparentemente, o Bayern só podia fazer gols bonitos. Aos 30 minutos da segunda etapa, Musiala recebeu a bola na esquerda e foi para cima da marcação. Passou pelo primeiro, pelo segundo, tirou do terceiro e finalizou na cantinho. Golaço para virar o jogo.

O Freiburg devolveu na mesma moeda e empatou com um belo voleio de Lucas Holer, aos 42 minutos. Fim de um belo jogo que não ajuda nenhuma das duas equipes.