Ancelotti anuncia retorno de Bellingham para jogo entre Real Madrid e Valencia no Campeonato Espanhol

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, anunciou nesta sexta-feira, em coletiva pré-jogo contra o Valencia no Campeonato Espanhol, o retorno do meio-campista Jude Bellingham aos gramados. O inglês havia ficado de fora nas últimas três semanas devido a um entorse no tornozelo.

"Ele está 100%. É verdade que não treinou muito com a equipe, mas está bem, confortável com o tornozelo e jogará amanhã (sábado)", afirmou o técnico italiano.

Bellingham é o artilheiro da equipe na atual temporada, com 20 gols em 29 jogos. Além disso, distribuiu oito assistências com a camisa do time merengue, resultando em uma média de quase uma participação em gol por jogo.

Nas três partidas no qual o inglês esteve fora, o Real Madrid viu seu desempenho ofensivo diminuir e marcou apenas um gol em cada jogo.

O retorno de Jude é importante também para a disputa da Champions League. A equipe espanhola venceu o jogo de ida das oitavas de final contra o RB Leipzig por 1 a 0 e decide o confronto na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Antes disso, o Real Madrid enfrenta o Valencia neste sábado, às 17h, no Estádio de Mestalla, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.