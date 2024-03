Jorge só aguarda inscrição no Paulista para ficar à disposição do Santos

O lateral Jorge está cada vez mais perto de fazer sua estreia com a camisa do Santos. Treinando integralmente com o grupo no CT Rei Pelé, o jogador só aguarda o início da fase de mata-mata do Campeonato Paulista para ser inscrito e ficar à disposição do técnico Fábio Carille.

O Peixe anunciou a contratação do atleta ainda no fim do ano passado. Ele vinha se recuperando de uma operação no joelho direito, realizada ainda quando defendia o Fluminense, e demorou a ser integrado aos treinamentos.

Nas últimas semanas, o Santos começou a reinserir o ala à equipe e viu Jorge evoluir fisicamente. Agora, o atleta tem participado normalmente das atividades e está praticamente 100%, esperando apenas o início do mata-mata para ser inscrito no Paulistão e poder jogar pelo time alvinegro.

Apesar de ser contratado no início da gestão do presidente Marcelo Teixeira, o lateral esquerdo não podia ser inscrito pelo Santos no Estadual, já que o time sofreu um transfer ban, em virtude de uma dívida com Fabián Bustos, que lhe impedia de registrar novos jogadores.

O clube até teve a chance de inscrevê-lo no início da competição, mas à época, preferiu esperar que o mesmo voltasse aos treinos sem restrições para poder incluir o atleta na lista.

Com o problema na Fifa resolvido, o Peixe, já classificado no Paulista, pode realizar até quatro trocas na relação após o início da próxima fase. Além de Jorge, o goleiro Gabriel Brazão também aguarda para ser inscrito. Outro que ainda pode aparecer na lista é o atacante Bruno Marques, que retornou e está sendo avaliado por Carille.

Emprestado pelo Palmeiras, Jorge não entra em campo desde fevereiro de 2023. O jogador, que já passou pelo Peixe em 2019, foi cedido ao Santos até o fim deste ano.

