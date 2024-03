Treinador do PSG, Luis Enrique despista especulações sobre chegada de Rafael Leão

Nesta quinta-feira, Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, despistou uma possível chegada do atacante Rafael Leão, que pertence ao Milan, mas garantiu que a equipe francesa estará mais forte na próxima temporada. A fala do técnico veio durante a coletiva de imprensa pré-jogo contra o Monaco, que ocorrerá neste sábado, às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Quando perguntado sobre o português, o comandante brincou sobre a outra carreira do português. O ponta esquerda, além de jogador de futebol, é também músico, chamado "WAY 45".

"Leão? É um cantor? Estou brincando, sei muito bem quem é, mas não posso falar sobre um jogador que não está no nosso clube. O que posso dizer é que, se tudo correr bem, penso, espero e estou convencido de que, na próxima temporada, teremos uma equipe ainda melhor do que a atual, em todos os aspectos. Não tenho dúvidas disso. Será melhor na defesa, no ataque, tecnicamente e taticamente, tenho a certeza", afirmou.

Em seguida, Luis Enrique revelou a frequência que conversa com Luís Campos, diretor do PSG, a respeito do clube.

"Luís Campos e eu nos falamos diariamente sobre o presente e o futuro da equipe. O que faço como treinador é tentar tirar o máximo de todos os jogadores que tenho. Procuro sempre o bem do time", relatou.

O PSG lidera atualmente o Campeonato Francês, com 43 pontos em 23 partidas, 11 a mais do que o segundo colocado, Stade Brestois. Além disso, está perto de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões, após vencer a Real Sociedad no jogo da ida das oitavas por 2 a 0, no Parque dos Príncipes.