São Paulo leiloará letreiro antigo e anuncia 'bisquisa' para nomear setores

O São Paulo realizou hoje um evento de oficialização do naming rights do MorumBis com a presença do vice-presidente de marketing da Mondelez, Álvaro Garcia. As primeiras ações foram anunciadas em entrevista: uma 'bisquisa' para escolher os nomes dos setores e o leilão do letreiro antigo do estádio.

Uma grande ação que começa agora é, além dos naming rights do estádio, também temos direitos de dar nomes ao setores do estádio. Ao invés de escolher os nomes internamente, tomamos a decisão de lançar um 'Bisquisa', que vamos fazer com os torcedores do São Paulo uma série de nomes que eles vão escolher onde colocar, em quais setores. Vamos lançar na segunda quinzena de março. Queremos que o maior número de pessoas participe. Álvaro Garcia

Vamos fazer um leilão e reverter o dinheiro para o fundo social de São Paulo da primeira dama, a sra. Cristiane de Freitas. Será leiloado o letreiro escrito: São Paulo Futebol Clube. As iniciais C, P e T vão para o nosso museu. O estádio do MorumBis foi idealizado por ele, é um homem muito importante, um símbolo, e vamos prestar essa homenagem para ele guardando essas letras. As demais serão leiloadas e poderão ser adquiridas pelo torcedor a partir da próxima semana. Está sendo feita uma estátua para Cícero Pompeu de Toledo e iremos colocar em um lugar de destaque dentro do estádio e estamos avaliando as possibilidades. É uma forma de homenagear e eternizar o Cícero como foi eternizado Telê. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo

Os nomes não foram confirmados, mas serão produtos do catálogo da Mondelez.

São Paulo já pensa em renovação

O contrato entre São Paulo e Mondelez pelo naming rights do MorumBis é válido por três anos, mas o clube acredita que a renovação ocorrerá antes do prazo final devido ao sucesso. Clube e marca tem comemorado a aceitação externa do nome e os resultados do filme de divulgação da parceria.

Temos no São Paulo muita confiança que vamos renovar esse contrato muito antes do seu prazo em decorrência do sucesso e da certeza do retorno que a Mondelez tem com o projeto. Estamos só começando. Estamos fazendo o anúncio oficial, vamos colocar o letreiro, o sector rights, o leilão e outras ações. Temos otimismo em ter uma longa parceria pela frente. Isso virou case. Temos sido procurados por faculdades para falar do projeto do ponto de vista de marketing. Foi um grande case. A aceitação dos são-paulinos, da imprensa, foi enorme. Adoraram a marca. Sei que estão sendo feitas ações sociais de Páscoa com as organizadas. Isso nos abre oportunidades de novos negócios, talvez novos naming rights, porque a gente traz para o jogo outros players. Quando trazemos a Mondelez para o futebol, estamos fazendo um bem ao futebol. Esperamos que outras empresas desse tamanho sigam o exemplo. Eduardo Toni

Marca procurava algo grandioso

Segundo Garcia, a Mondelez buscava algo grandioso para a marca Bis e quando o São Paulo surgiu com a ideia houve um encontro de interesses.

Estamos conversando há um ano. São Paulo nos procurou para discutir possibilidades de parceria e ali tinha um embrião da ideia do MorumBis. Do nosso lado, estávamos procurando alguma coisa grandiosa para se fazer com a marca Bis, que vende 10% dos chocolates do Brasil. Queremos dobrar essa marca nos próximos anos. Essa conversa com o São Paulo tinha tudo a ver e vimos uma possibilidade. Temos uma afinidade histórica com o São Paulo, a Lacta lançou o chocolate diamante negro em homenagem ao Leônidas da Silva. Lançamos a campanha recentemente contamos de maneira descontraída a forma como surgiu a ideia. Tivemos 40 milhões de views em uma semana. A grande sacada foi que conseguimos colocando só um S trazer um novo significado e ao mesmo tempo respeitar e manter a história do estádio.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.