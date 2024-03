São Paulo anuncia enquete para definir nomes dos setores do Morumbis e leiloará letreiro antigo

Já não é de agora que o Estádio do Morumbi passou a ser chamado de Morumbis. Contudo, foi apenas nesta quinta- feira que o São Paulo oficializou a parceria de naming rights com a Mondelez, divulgando novos detalhes do acordo. Além de renomear o estádio, a marca de produtos alimentícios fará outras ações em conjunto com o Tricolor.

Uma delas é o lançamento de uma enquete para eleger os novos nomes dos setores do local, como por exemplo, a ala "Leônidas da Silva", ídolo tricolor, que pode se juntar à marca "Diamante Negro". Quem falou mais sobre a ação foi o vice-presidente da Mondelez, Álvaro Garcia, em entrevista coletiva realizada no Morumbis.

"Teremos várias ativações. Além dos naming rights, teremos o direito de dar nome aos setores do estádio. Nós vamos lançar um pesquisa com os torcedores e oferecer uma série de nomes, e deixar para que eles escolham os nomes que querem colocar nestes setores. Lançaremos na segunda quinzena de março, nas redes do São Paulo. Queremos que o maior número de pessoas possível participem", anunciou.

"É um prazer enorme falar mais sobre esse projeto. Já estamos conversando há mais ou menos um ano. O São Paulo nos procurou para discutir possibilidades e existia o embrião da ideia do Morumbis. Estávamos buscando uma coisa grandiosa para fazer com a marca Bis. A gente estava buscando algo para elevar a estatura dessa marca e vimos uma oportunidade na conversa com o São Paulo. Houve uma afinidade com o São Paulo, que já não é de hoje. O Diamante Negro remete ao Leônidas da Silva, criador da bicicleta e ídolo do São Paulo. Todos os momentos que ocorrem neste estádio merecem um Bis. Vocês devem ter visto a campanha que lançamos recentemente e já tivemos 40 milhões de pessoas que assistiram o vídeo em uma semana. Só colocando um 'S', nós começamos uma nova história no estádio, essa foi a grande sacada", acrescentou.

O Morumbis passa neste momento por uma reforma na fachada do estádio, que agora exibirá seu novo nome. Como explicou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, o letreiro antigo, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", será leiloado, e a quantia arrecadada será revertida para o Fundo Social de São Paulo.

Entretanto, as letras de Cícero Pompeu de Toledo serão armazenadas no museu do clube e não ficarão disponíveis no leilão. Toni revelou que o Tricolor prepara uma estátua de Cícero no Morumbis como nova maneira de homenagear o ícone do clube.

"Uma outra ação que faremos: o São Paulo tem uma preocupação muito grande com o lado social, e vamos fazer com as letras da fachada antiga um leilão. Todo o dinheiro será revertido ao Fundo Social de São Paulo, que receberá todo esse dinheiro que vamos arrecadar com o leilão das letras. As inicias, 'C, P e T', não vamos leiloar, esses vamos deixar guardados com a gente. Cícero Pompeu de Toledo é um grande símbolo da história do São Paulo e prestaremos uma homenagem para ele, no nosso museu, aberto para visitação da torcida. O leilão vai começar a partir dessa próxima semana, depois faremos uma live para divulgar os valores e anunciar o valor arrecadado", disse o dirigente.

"Está sendo feito uma estátua para o Cícero, assim como temos a do Telê Santana. Ela será colocada em algum lugar de destaque no estádio. É uma forma de homenagear ele também", completou.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o acordo com a Mondelez renderá R$ 25 milhões ao São Paulo, em parceria válida por três anos. Além de patentear a marca de chocolate Bis, a empresa é dona de outros produtos alimentícios, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.