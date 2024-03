Rojas não aparece no CT, cogita sair do Corinthians e pega dirigentes de surpresa

O meia Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. A reportagem apurou que o meia cogita deixar o Corinthians devido ao atraso no pagamento dos direitos de imagem. Os dirigentes do Alvinegro foram surpreendidos com a situação e agora tentam resolver o problema da melhor maneira possível.

A dívida com Rojas se alonga desde a temporada passada, na gestão de Duilio Monteiro Alves. Em meados de janeiro, o presidente Augusto Melo fez um acordo de parcelamento e disse em entrevista à CNN que "colocou tudo em ordem" com o camisa 10, que já havia mostrado insatisfação com o atraso do pagamento de R$ 5 milhões de direitos de imagem e cogitou levar o caso à Fifa.

A possibilidade do meia de 28 anos deixar o clube foi noticiada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back.

Para adquirir 80% dos direitos econômicos de Rojas, em julho de 2023, o Corinthians topou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões. O atleta estava sem contrato, após deixar o Racing.

Pelo Corinthians, Rojas soma 30 jogos (15 como titular) e duas assistências. O atleta acumula 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas no período.