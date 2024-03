Rio Open encerra sua 10ª edição com resultados inéditos de brasileiros

A 10ª edição do Rio Open chegou ao fim com resultados inéditos, incluindo tenistas brasileiros. Começando por Rafael Matos, que com o título conquistado nas duplas, junto ao colombiano Nicolas Barrientos, se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio.

Além dele, João Fonseca, de apenas 17 anos, venceu suas duas primeiras partidas da carreira na ATP, sendo assim o mais jovem brasileiro a chegar nas quartas de final de um torneio do circuito desde Gustavo Kuerten, no ATP de Umag, em 1996. O carioca também entrou para o hall dos mais jovens do tênis mundial a atingir essa etapa desde os anos 2000, ingressando em uma lista que tem Rafael Nadal, Alexander Zverev, Karen Khachanov e Kei Nishikori.

Outro dado histórico para o ATP 500, foi Felipe Meligeni, o primeiro tenista do Brasil a passar pelo qualifying.

Já na final de simples, dois tenistas de um mesmo país decidiram o título. O argentino Sebastian Baez venceu o compatriota Mariano Navone e recebeu o troféu do torneio das mãos de Gustavo Kuerten e David Ferrer.

Por fim, pela primeira vez, o evento promoveu um torneio de tênis em cadeira de rodas: o Wheelchair Tennis Elite. Alfie Hewett, dono de mais de 100 títulos na carreira, sendo 27 em Grand Slams, foi o vencedor. Com ele, disputaram o japonês Shingo Kunieda, considerado uma lenda da modalidade, com mais de 50 taças em Grand Slams, e o brasileiro Daniel Rodrigues, ex-número 11 do ranking mundial de tênis em cadeira de rodas e cinco vezes medalhista em Jogos Parapan-Americanos.

"A décima edição entrou para a história e consolidou definitivamente o Rio Open com um grande evento do Brasil. O público que compareceu ao complexo do Jockey pôde experimentar grandes emoções. Tivemos o primeiro título de um brasileiro nas duplas, o talento de João Fonseca e promovemos pela primeira vez o torneio Wheelchair, com grandes jogadores de tênis em cadeiras de rodas", disse Marcia Casz, diretora do Rio Open.