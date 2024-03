PVC: Textor procura técnico na Europa e América do Sul para o Botafogo

Comandado pelo interino Fábio Matias nos últimos jogos, o Botafogo procura um técnico no mercado europeu e sul-americano, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

PVC conversou com John Textor, dono da SAF do Botafogo, e trouxe detalhes da busca do clube por um novo treinador. Há uma semana, Tiago Nunes foi demitido do cargo.

Ele diz que lamenta profundamente ter perdido o Luís Castro lá atrás e que deveria ter dado mais espaço para o Bruno Lage, mas que o vestiário estava muito inquieto com Bruno Lage, por isso tomou a decisão da demissão. E diz que o Botafogo procura um técnico no mercado sul-americano e europeu porque entende que esses treinadores vão preparar melhor os jogadores do Botafogo para o mercado internacional, mas que isso vai ser feito com absoluta calma porque tem o Fábio Matias.

Ou seja, eles têm absoluta confiança na competência do Fábio Matias e vão ao mercado sem pressa em ter o novo técnico justamente por ter essa confiança. Está claro que o Fábio Matias não será efetivado, mas uma nova contratação para o Botafogo pode ser depois dos dois jogos contra o Bragantino [pela pré-Libertadores]. Isso é o que eu apreendo do que disse o Textor. PVC

