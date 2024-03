Prefeito, treinador e ministro: por onde andam os carrascos do Flu de 2008?

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um ex-ministro do Esporte, um ex-prefeito, um ex-deputado, um treinador e muitos aposentados. Este é o novo papel dos jogadores da LDU que atuaram na decisão de Libertadores de 2008, contra o Fluminense, em pleno Maracanã.

Veja abaixo como está cada atleta

Cevallos - O goleiro que pegou três pênaltis naquela decisão se aposentou, foi Ministro do Esporte no Equador e ex-presidente do Barcelona de Guayaquil, clube mais popular do país.

Guerrón - Considerado o principal carrasco do Fluminense e eleito o melhor jogador da Libertadores de 2008, o atacante se aposentou do futebol profissional em 2018, no Barcelona de Guayaquil.

Patricio Urrutia - O volante jogou no próprio Fluminense no ano seguinte ao título da Libertadores. Se aposentou em 2016, assumiu um cargo diretivo na LDU, e depois foi prefeito de Ventanas (EQU). É comentarista esportivo.

Luis Bolaños - Foi contratado pelo Santos no ano seguinte ao título e teve uma passagem discreta, com apenas nove jogos e nenhum gol. Na sequência, o atacante foi para o Internacional e também não vingou, com 13 partidas e zero gol. Se aposentou no Chacaritas (EQU), em 2021.

Claudio Bieler - Aos 39 anos, o atacante segue em atividade e defende o Agropecuário (ARG). Até ano passado ele jogava no Atlético Rafaela (ARG).

Renán Calle - O zagueiro se aposentou, em 2011, pelo Liga de Loja, do Equador.

Norberto Araújo - O zagueiro jogou de 2007 a 2017 na LDU, onde se aposentou. Atualmente é técnico do Cumbayá, de Quito (EQU).

Jayro Campos - O zagueiro foi contratado pelo Atlético-MG, em 2010, onde disputou 15 partidas e fez um gol. Se aposentou em 2017 pelo Imbabura, do Equador.

Agustín Delgado - O atacante se aposentou, em 2010, no Valle Del Chota, clube equatoriano do qual depois se tornou presidente. Já foi também deputado na província de Imbabura.

Enrique Vera - O volante se aposentou, em 2017, pelo América de Quito (EQU).

Damián Manso - Se aposentou em 2017, pelo Chacarita Junior, da Argentina.

William Araújo - O meia se aposentou em 2016, pelo Espoli, do Equador.

Franklin Sallas - O atacante se aposentou em 2015, pelo Deportivo Quito.

Edgardo Bauza (treinador) - O último clube que treinou foi o Rosário Central, da Argentina, em 2019.