Paysandu empata sem gols com Ji-Paraná e avança na Copa do Brasil

O Paysandu garantiu nesta quinta-feira a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O time tinha o direito do empate por ser visitante e ficou no zero a zero com o Ji-Paraná, no Estádio José de Abreu Bianco, em Rondônia.

Com a classificação, o Paysandu segue em busca de superar a sua campanha na temporada passada, quando foi eliminado na terceira fase, para o Fluminense. A equipe encara o Juventude na etapa seguinte.

O Ji-Paraná deu adeus à sua participação na competição precocemente. Os donos da casa focam agora na disputa do Campeonato Rondoniense.

O time paraense segue focado nos seus compromissos pelo Estadual. A equipe encara o Castanhal, pela última fase do Campeonato Paraense, neste domingo. O Ji-Paraná volta a campo na mesma data, pelo Campeonato Rondoniense.

Com a vantagem do empate, o Paysandu jogou a partida com tranquilidade. O time soube se portar dentro de campo e administrou o resultado na primeira etapa.

No segundo tempo, o Paysandu se lançou ao ataque em busca do primeiro gol. A equipe foi superior ao Ji-Paraná, mas não conseguiu furar as redes do goleiro adversário.

Ambos os times fizeram um jogo equilibrado e, por conta da vantagem, o Paysandu garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.