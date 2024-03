Palmeiras aceita liberar gerente Cícero Souza para a CBF e aguarda decisão

O Palmeiras pode perder o gerente Cícero Souza para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o cargo de gerente geral de seleções. Nesta quinta-feira, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, ligou para a presidente do Verdão, Leila Pereira, para comunicar o interesse no profissional, conforme apurado pela Gazeta Esportiva.

Nas conversas, a mandatária expressou que não gostaria de abrir mão de Cícero Souza. Contudo, Leila aceitou em liberá-lo à CBF em forma de contribuir com o futebol brasileiro e em reconhecimento ao trabalho de Cícero, que está no Palmeiras desde 2015, na gestão de Paulo Nobre. Agora, o clube aguarda agora a definição das conversas entre o gerente de futebol e a instituição.

Antes da partida contra o Mirassol, a presidente foi questionada sobre o interesse da CBF no profissional, mas, na oportunidade, declarou que não havia sido procurada para tratar da questão.

A CBF vem passando por uma reformulação. A entidade anunciou a chegada de Rodrigo Caetano, ex-Atlético-MG, para o cargo de coordenador executivo geral de seleções. Ele estava no Atlético-MG exercendo a função de diretor de futebol, desde 2021. Depois, foi a vez de Juan, ex-zagueiro do Flamengo deixar o cargo de gerente técnico do Rubro-Negro para exercer tal função à frente da Seleção Brasileira.

O técnico Dorival Júnior, que assumiu o comando da Seleção em janeiro, faz sua primeira convocação nesta sexta-feira para amistosos contra Inglaterra e Espanha, que acontecem nos dias 23 e 26 de março, em Wembley e no Santiago Bernabéu, respectivamente.