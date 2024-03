Palco do duelo da última rodada do Paulistão entre Água Santa e Corinthians é definido; confira

O palco que receberá o duelo entre Água Santa e Corinthians, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, foi definido nesta quinta-feira. A partida será disputada no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Inicialmente, o duelo, marcado para as 16 horas (de Brasília) do dia 10 de março, seria realizado no Estádio Distrital do Inamar, casa do Água Santa em Diadema (SP). Contudo, a equipe já não vinha mandando seus jogos no local devido às condições do gramado, e isso seguirá assim.

Dessa forma, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira que o duelo acontecerá nos domínios do São Bernardo a pedido do próprio Água Santa. Data e horário permanecem sem alterações.

Treino do Timão! ??? Confira tudo o que rolou no dia de hoje no CT e no nosso boletim diário! ? Você confere completo no Universo SCCP ?? https://t.co/zbG7gxrIzp ? Bruno Granja e Raphael Martinez

?? Ivan Andrade#VaiCorinthians pic.twitter.com/zQ90brUHW0 ? Corinthians (@Corinthians) February 29, 2024

Essa será a segunda partida do Corinthians no Estádio 1º de Maio em 2024. O primeiro jogo aconteceu pela terceira rodada do Paulistão. Na ocasião, o Timão perdeu para o São Bernardo por 1 a 0, com um a mais, por conta de um gol de Silvinho.

Vale lembrar que o Alvinegro paulista voltará ao Estádio 1º de Maio também após a partida contra o Água Santa. Isso porque o local também será o palco do segundo embate contra o São Bernardo, dessa vez pela segunda fase da Copa do Brasil. Caso perca, o Corinthians estará eliminado da competição.

Antes do duelo contra o Água Santa pela última rodada do Estadual, o Timão ainda tem um compromisso pela 11ª rodada. Neste sábado, os comandados de António Oliveira recebem o Santo André, a partir das 16 horas, na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista está em situação complicada no Paulistão e, além de precisar vencer os dois jogos restantes, depende de uma série de resultados para avançar às quartas de final. Neste momento, o clube figura na lanterna do Grupo C, com dez pontos - quatro atrás de Inter de Limeira e Mirassol, respectivamente.