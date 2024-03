Melo e Middelkoop avançam para a semifinal no ATP 250 de Santiago, no Chile

Nesta quinta-feira, com mais uma ótima atuação, sem dar chances aos adversários, o mineiro Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop garantiram a vaga na semifinal do ATP 250 de Santiago, no Chile. No Club Deportivo Universidad Catolica, Melo e Middelkoop, cabeças de chave 1, venceram, pelas quartas de final, os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h05min.

Agora, em busca da vaga na decisão, o mineiro e o holandês enfrentam os ganhadores do jogo entre os norte-americanos Roese Stalder e Evan King (cabeças 4) e a dupla do brasileiro Orlando Luz e do chileno Matias Soto.

"Acho que hoje conseguimos jogar muito bem de novo. As condições são favoráveis para nós aqui. Aproveitamos, logo no começo, a chance de abrir uma quebra na frente. Aí não veio a quebra no início do segundo set, mas depois quebramos mais tarde e sentíamos que estávamos no controle do jogo. Isso foi importante para jogarmos mais calmos e poder quebrar no 3 a 3. Feliz, de novo, com mais um bom jogo. Agora é ver se na semi conseguimos executar da mesma maneira", afirmou Marcelo.

No primeiro set, o break veio no quarto game, com Melo e Middelkoop abrindo, na sequência, 4/1. Mantendo a vantagem, fecharam em 6/3.

No segundo set, os adversários salvaram três break-points no primeiro game, mas o mineiro e o holandês continuaram impondo seu jogo e conseguiram a quebra no sétimo game, fazendo 4/3 e, depois, vencendo por 6/4, confirmando mais uma vez o favoritismo para avançar em Santiago.