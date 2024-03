Fluminense x LDU vai passar na TV? Saiba onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense duela com a LDU hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana.

ESPN e Star+ transmitem a decisão ao vivo.

A LDU tem a vantagem do empate para ficar com o título após vencer o primeiro duelo por 1 a 0.

Para buscar o título inédito, o Tricolor deve contar com jogadores poupados na derrota para o Flamengo no fim de semana.

Felipe Melo, Ganso e Keno devem iniciar a decisão. O lateral-esquerdo Marcelo é dúvida.

Suspenso da primeira partida por ter sido expulso na final da Libertadores, John Kennedy volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Fluminense x LDU -- Recopa Sul-Americana

Data e horário: 29 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN e Star+