Jogador inventa drible acrobático com cambalhota, mas se atrapalha; veja

Cristian "Mameya" Muñoz, camisa 10 do Atlético La Roca — que disputa as divisões regionais do futebol hondurenho — decidiu inovar para passar pela marcação de seus adversários: ele criou um drible, mas não teve muito sucesso.

Lo que pasa en la Liga Mayor de Honduras. Ni Ronaldinho se atrevió a tanto. pic.twitter.com/5rdnO2TI8n -- TDTV (@tdtvhn) February 29, 2024

O que aconteceu

Cambalhota com a bola presa entre as pernas. Depois de tentar uma jogada individual pela ponta direita, Mameya invadiu a área e, diante de dois adversários, prendeu a bola com os pés e deu uma cambalhota, tentando passar entre os rivais.

Mameya completou o drible, mas não deu sequência no lance. O drible não saiu completamente como o esperado - já que o camisa 10 não conseguiu avançar entre os defensores - mas deu certo. Um dos marcadores ficou para trás. O problema é que Mameya se desequilibrou e perdeu a bola sozinho depois.

Derrota e eliminação para o time de Mameya. O Atlético La Roca perdeu por 1 a 0 para o Panteras, e foi eliminado da Liga Mayor de Honduras.

Homenagem a Alberth Elis. Ao fim da partida, os jogadores do Panteras esticaram uma faixa de apoio ao atacante hondurenho do Bordeaux, que tem o apelido de "Pantera". Ele está internado desde o último sábado (24), após um choque de cabeça em jogo na segunda divisão do Campeonato Francês, e já apresentou melhoras.