João Fonseca anuncia que vai se tornar tenista profissional

João Fonseca anunciou, nesta quinta-feira, através de um comunicado que vai se tornar profissional. O jovem de 17 anos foi um dos destaques da última edição do Rio Open, quando alcançou as quartas de final.

João tinha a possibilidade de ir para o tênis universitário, mas recusou a oportunidade de jogar pela faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos.

O atleta divulgou sua decisão em seu perfil no Instagram.

"Para os fãs e amantes de tênis do mundo todo,

Gostaria de anunciar que renunciei a minha ida ao tênis universitário para me tornar tenista profissional.



Foi uma decisão muito difícil que minha família e eu precisamos tomar, especialmente por eu ter sonhado em viver a vida universitária em Charlottesville, jogando o esporte que amo com um time e um técnico incrível. Porém, nos últimos meses, sinto que o tênis profissional me escolheu de uma maneira em que eu simplesmente não poderia dizer "não".



Gostaria de agradecer à University of Virginia e todas as pessoas envolvidas neste processo. Em nenhum momento me senti pressionado a escolher o tênis universitário. Todos vocês me deram o tempo que eu precisava, e eu realmente não poderia ser mais grato à UVA e ao Coach Andres Pedroso por isso. Sempre seguirei e torcerei por vocês, Cavaliers.



Mesmo não indo à universidade, acredito fortemente que é um caminho extremamente valioso e viável para os jovens tenistas que têm a ambição de se tornarem profissionais no futuro.



Por fim, gostaria de agradecer a todos pelo imenso apoio que venho recebendo."