Medina e Filipe avançam no ISA Games; Tainá garante vaga olímpica

Do UOL, em São Paulo

Em mais um dia de disputa do ISA Games, Gabriel Medina avançou para o round cinco, enquanto Filipe Toledo venceu na repescagem e também segue na competição. Tainá Hinckel conquistou vaga olímpica ao se garantir no top-12 do torneio.

O que aconteceu

Medina liderou a bateria com tranquilidade e está no round cinco. O tricampeão mundial fez 16,94 na primeira bateria do round quatro, contra 12,17 de Joan Duru (FRA) e 4,67 de Barron Mamiya (EUA).

Agora ele terá pela frente Sebastian Williams (MEX) e Ethan Ewing (AUS). Gabriel estará na primeira bateria do round cinco.

Filipe Toledo venceu mais uma e segue vivo na repescagem. O brasileiro somou 13,7 e liderou a sexta bateria do round cinco.

Já Yago Dora sofreu a virada e caiu para a repescagem. O brasileiro foi superado por Alonso Correa (PER) e Andy Criere (ESP) terminou na última colocação da quarta bateria do round 4, com 10,90.

Tainá Hinckel conseguiu vaga para Paris e se junta a Tatiana Weston Webb nos Jogos Olímpicos no meio do ano.

No feminino

Tatiana e Tainá avançaram para o quinto round, com um 11.6 na segunda bateria e 9.14 na terceira, respectivamente.

Tainá se garantiu no Top-12 feminino e por isso, conquistou a vaga olímpica.

Já Luana Silva foi eliminada do Isa Games. A brasileira foi a última colocada da quarta bateria, do round cinco da repescagem, com 8,7.