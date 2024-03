Internacional vence sete partidas seguidas pela primeira vez desde 2021

Embalado, o Internacional já se colocou entre os postulantes à protagonistas do futebol brasileiro na temporada. A equipe está numa sequência de sete partidas seguidas com vitória, o que não acontecia desde janeiro de 2021, de acordo com o Sofascore.

Na série positiva, o triunfo mais importante foi o clássico contra o Grêmio. Além do rival, o time de Eduardo Coudet ganhou de Caxias, Santa Cruz, São José, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e ASA.

Em janeiro de 2021, o Internacional graças à fase positiva voltou a disputa pelo título brasileiro, mas na reta final cedeu a liderança ao Flamengo e acabou com o vice-campeonato.

??? ???, ????????????? ? ?????????????! ??? Bora acordar que a chave já virou! Agora é foco na última rodada da primeira fase do Gauchão. ? ? Sábado tem Inter na Serra! ???? pic.twitter.com/HtQ6UgMP1C ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 29, 2024

Com contratações de peso, o Colorado espera voltar a ganhar um título de impacto, o que não ocorre desde a Libertadores 2010. O time não levanta o Gauchão desde 2016.

Em seu próximo compromisso, o Internacional enfrenta o Juventude pela 11ª e última rodada da primeira fase do torneio estadual, às 16h30 (de Brasília) desde sábado, fora de casa.